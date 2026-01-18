Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三沙市长文斌落马 民众敲锣打鼓烧炮仗庆祝

即时中国
更新时间：17:26 2026-01-18 HKT
发布时间：17:26 2026-01-18 HKT

官方近日宣布，原海南三沙市委副书记、原市长文斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。由于三沙是南海诸岛上设立的一个地级市，引起外界关注，与此同时，有视频在网络流传，文斌曾任县委书记的临高县，当地群众走上街头，举牌、敲锣、打鼓庆祝。

「感谢共产党为民除害」

据视频画面显示，临高县多名群众走上街头，包括儿童也参与其中，举著写著「感谢共产党为民除害」字样的牌子。现场画面发布到社交网路平台后，引发网友群体热议。

文斌长期在海南任职，曾任海口市财政局局长、海口副市长，2020年任临高县委书记（副厅级），2023年12月调任三沙市长。

三沙市成立于2012年，辖区范围包括西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛，岛屿面积13平方公里，海域面积200多万平方公里，是中国最年轻、管辖面积最大、人口最少的地级市。

