Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

包头钢板厂大爆炸6死4失踪 安全纪录欠佳10年来30死｜有片

即时中国
更新时间：22:37 2026-01-19 HKT
发布时间：08:24 2026-01-19 HKT

内蒙古包头市的包钢集团稀土钢板材厂周日下午发生强烈爆炸，造成严重伤亡，引起中央重视，国务院安委会已决定查处事故并挂牌督办。值得注意的是，事故发生前两天，包钢集团召开安全生产会议，强调要集中整治和隐患排查治理。澎湃新闻报道，2016年至今的10年间，包钢股份发生的安全事故已造成至少30人死亡。

公安对企业责任人采取措施

新华社报道，事故已造成6人死亡、4人失联。公安机关已对相关企业责任人采取措施。包头市常务副市长林立表示，前天下午15时3分，包钢板材厂炼钢作业部的一个650立方米饱和水、蒸汽球罐发生爆炸，84名伤者中，重症5人，其余均为头面部外伤和肢体软组织挫伤等轻伤。

爆炸威力巨大，白色烟雾升腾至半空。村民崔先生称，村里最近的住户离包钢厂约有三四公里。全村五六百户，百分之七八十人家的玻璃都震碎了。包钢厂爆炸后，有爆炸物坠落至一民房内，造成房屋倒塌，但没有造成人员伤亡。

应急管理部副部长宋元明率领工作组赶赴现场指导救援处置。内蒙古官方也成立由自治区政府主席包钢担任组长的调查组，要求尽快彻查原因。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛
01:35
渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛
突发
7小时前
李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞
李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞
影视圈
5小时前
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
7小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
6小时前
天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿惊见楼上！冲凉如历石屎雨 网红装修师傅被指卸膊：楼上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋「查天花」通告吓坏街坊 事主疑新型诈骗 真相竟是...｜Juicy叮
公屋「查天花」通告吓坏街坊 事主疑新型诈骗 真相竟是...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
01:25
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
影视圈
10小时前
CCTV全程录︱台湾新北染毒子弑父杀母 37刀全劈至见骨血液流干
01:15
CCTV全程录︱台湾新北弑双亲逆子被捕 37刀全劈至见骨血液流干
两岸热话
3小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
柴湾电单车意外撞栏 铁骑士重创不治 现场遗血墙
01:00
柴湾电单车意外撞栏 58岁铁骑士重创不治 现场遗血墙
突发
2小时前