Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内蒙古包头市工厂区发生爆炸 5人失联40多人受伤｜有片

即时中国
更新时间：19:05 2026-01-18 HKT
发布时间：16:44 2026-01-18 HKT

1月18日，内蒙古包头市，网传一工厂发生爆炸，现场升起了「蘑菇云」，影片中一男子称「包钢厂子炸了」。应急部门表示，初步发现5人失联。

据央视新闻，内蒙古自治区相关部门消息，今日下午3时05分，包头市九原区尔甲亥村包钢分厂发生爆炸事故。经过救援人员的全力处置，已成功救出5名受伤人员。当前，消防救援人员仍在现场持续开展救援工作。

据潇湘晨报消息，有网友称现场又多辆救护车，包钢医院、包钢三医院等医院均在收治伤者。记者联系包钢医院，一名工作人员表示接收了40多人，正在抢救。包钢三医院工作人员则表示，收到了2名轻伤人员。

据新华社此前报道，发生爆炸时，周边地区有明显震感。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
3小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
6小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
3小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
影视圈
3小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
1小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
8小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
4小时前