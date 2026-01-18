内蒙古包头市工厂区发生爆炸 5人失联40多人受伤｜有片

1月18日，内蒙古包头市，网传一工厂发生爆炸，现场升起了「蘑菇云」，影片中一男子称「包钢厂子炸了」。应急部门表示， 初步发现5人失联。

据央视新闻，内蒙古自治区相关部门消息，今日下午3时05分，包头市九原区尔甲亥村包钢分厂发生爆炸事故。经过救援人员的全力处置，已成功救出5名受伤人员。当前，消防救援人员仍在现场持续开展救援工作。

据潇湘晨报消息，有网友称现场又多辆救护车，包钢医院、包钢三医院等医院均在收治伤者。记者联系包钢医院，一名工作人员表示接收了40多人，正在抢救。包钢三医院工作人员则表示，收到了2名轻伤人员。

据新华社此前报道，发生爆炸时，周边地区有明显震感。