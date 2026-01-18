内蒙古包头市工厂区发生爆炸 2死5失联 66人送院｜有片

位于内蒙古包头市的包钢稀土钢板材厂今天（18日）下午3时发生爆炸，厂区涉及稀土合金钢材生产，爆炸威力巨大，现场伴随巨响及强烈震动，导致周边多户居民家中玻璃门窗被震碎。新华社引述官方消息报道，截至18日17时30分，事故造成2人死亡、5人失联，另有66人送医，其中3人重症。

有网友称现场又多辆救护车，包钢医院、包钢三医院等医院均在收治伤者。包钢医院一名工作人员告诉记者，已经送来了40多人，正在抢救。

据新华社此前报道，发生爆炸时，周边地区有明显震感。事故发生后，自治区党委、政府高度重视，内蒙古自治区党委书记王伟中、自治区政府主席包钢赶赴事故现场，事故原因正在调查中。