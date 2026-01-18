内蒙古包头市工厂区发生爆炸 已救出5人｜有片

1月18日，内蒙古包头市，网传一工厂发生爆炸，现场升起了「蘑菇云」，影片中一男子称「包钢厂子炸了」。

据央视新闻，内蒙古自治区相关部门消息，今日下午3时05分，包头市九原区尔甲亥村包钢分厂发生爆炸事故。经过救援人员的全力处置，已成功救出5名受伤人员。当前，消防救援人员仍在现场持续开展救援工作。

据潇湘晨报，包头市紧急报案接线人员表示，「接到警，已经出动了」，他们正在排查，是不是包钢厂现在还不确定，消防公安都在现场处理，具体哪个厂不清楚。

包头市应急管理局的工作人员表示，他们正在核实，已经赶往现场了，「我们在往那个方向走，具体还不清楚」，他也在等消息，目前还没收到人员伤亡的反馈。

昆都仑区应急局的工作人员称，已经去了都在现场，「现在不方便透露事故和人员伤亡，等我们的调查结果吧。」

据新华社此前报道，发生爆炸时，周边地区有明显震感，伤亡情况暂不详。