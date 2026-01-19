内蒙包头稀土钢板厂大爆炸 2死8失联84人送院｜有片

位于内蒙古包头市的包钢稀土钢板材厂今天（18日）下午3时发生爆炸，厂区涉及稀土合金钢材生产，爆炸威力巨大，现场伴随巨响及强烈震动，导致周边多户居民家中玻璃门窗被震碎。截至19日早上，爆炸已造成2人死亡、8人失联、84人受伤入院治疗。

公安对企业责任人采取措施

19日，内蒙古自治区包头市关于包钢板材厂爆炸事故召开新闻发布会。包头市委常委、常务副市长林立表示，18日15时3分，包钢板材厂炼钢作业部的一个650立方米饱和水、蒸汽球罐发生爆炸，84名伤者中，重症5人，其余均为头面部外伤和肢体软组织挫伤等轻伤，目前所有伤员生命体征平稳。搜救人员仍在搜索失踪者。



包头市已对厂区及周边5公里范围全面排查安全隐患。事故厂区已停止生产；城市供电、供水、供气、通讯运行及居民供暖正常。



自治区已成立事故调查组深入调查事故原因和责任，将对失职失责人员依法依规严肃追责，绝不姑息。公安机关已依法对相关企业责任人采取措施。

18日爆炸发生后，有网友称现场有多辆救护车，包钢医院、包钢三医院等医院均在收治伤者。包钢医院一名工作人员告诉记者，已经送来了40多人，正在抢救。

据新华社此前报道，发生爆炸时，周边地区有明显震感。事故发生后，自治区党委、政府高度重视，内蒙古自治区党委书记王伟中、自治区政府主席包钢赶赴事故现场，事故原因正在调查中。