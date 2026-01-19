Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内蒙包头稀土钢板厂大爆炸 2死8失联84人送院｜有片

即时中国
更新时间：08:24 2026-01-19 HKT
发布时间：08:24 2026-01-19 HKT

位于内蒙古包头市的包钢稀土钢板材厂今天（18日）下午3时发生爆炸，厂区涉及稀土合金钢材生产，爆炸威力巨大，现场伴随巨响及强烈震动，导致周边多户居民家中玻璃门窗被震碎。截至19日早上，爆炸已造成2人死亡、8人失联、84人受伤入院治疗。

公安对企业责任人采取措施

19日，内蒙古自治区包头市关于包钢板材厂爆炸事故召开新闻发布会。包头市委常委、常务副市长林立表示，18日15时3分，包钢板材厂炼钢作业部的一个650立方米饱和水、蒸汽球罐发生爆炸，84名伤者中，重症5人，其余均为头面部外伤和肢体软组织挫伤等轻伤，目前所有伤员生命体征平稳。搜救人员仍在搜索失踪者。

包头市已对厂区及周边5公里范围全面排查安全隐患。事故厂区已停止生产；城市供电、供水、供气、通讯运行及居民供暖正常。

自治区已成立事故调查组深入调查事故原因和责任，将对失职失责人员依法依规严肃追责，绝不姑息。公安机关已依法对相关企业责任人采取措施。

 18日爆炸发生后，有网友称现场有多辆救护车，包钢医院、包钢三医院等医院均在收治伤者。包钢医院一名工作人员告诉记者，已经送来了40多人，正在抢救。

据新华社此前报道，发生爆炸时，周边地区有明显震感。事故发生后，自治区党委、政府高度重视，内蒙古自治区党委书记王伟中、自治区政府主席包钢赶赴事故现场，事故原因正在调查中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
19小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
15小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
11小时前
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
特朗普本周迎执政一周年 诸多政策扰全球 专家料「抛售美国」交易浮现
宏观经济
3小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
17小时前
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
17小时前
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火 全球陷混乱 警惕任期第二年泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
2026-01-18 06:00 HKT
渣马｜ 周润发陪鲍起静转跑10公里 率「几百岁」明星队齐冲线
即时体育
21小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
21小时前