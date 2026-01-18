突破1000亿美元大关 中国首次跃居中亚各国第一大贸易伙伴

据商务部消息，2025年，在元首外交战略引领下，中国—中亚经贸合作取得长足发展。据中国海关统计，全年货物贸易进出口达到1063亿美元（约8,288亿港元），连续五年保持正增长。中国并首次跃居中亚各国第一大贸易伙伴，中亚占中国外贸的比重进一步上升。

据中国海关统计，2025年中国—中亚全年货物贸易进出口达1063亿美元，同比增长12%，增速较上年提高6个百分点。

2025年，中国对中亚出口712亿美元，同比增长11%，机电和高新技术产品增长强劲，「新三样」（电动载人汽车、锂电池和太阳能电池）产品市场份额稳步扩大。

自中亚进口351亿美元，同比也增长14%，化工、钢材、农产品等非资源类产品种类进一步丰富。

商务部指，中国—中亚跨境电商进出口保持快速增长，仓储物流建设持续推进，跨境支付合作全面铺开，中国—中亚贸易畅通合作平台在江苏南京正式挂牌运营，「丝路电商」成为畅通贸易往来的高效桥梁。高质量共建「一带一路」合作不断走深走实，一批互联互通、装备制造、绿色矿产、现代农业等领域大项目加快实施，有效带动扩大对中亚地区出口，助力中亚国家产业升级和经济振兴。