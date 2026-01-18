重庆马拉松｜「最快女护士」张水华离职后首战 丈夫：成绩已超乎预期

渣打马拉松2026今（18日）晨在香港举行，而在内地，同日上午11点01分，在重庆南岸区嘉陵江边，有「最快女护士」之称的张水华冲过终点线完成重庆马拉松比赛，获国际女子组第六名，国内女子组第四名，这也是张水华辞职后参加的首场马拉松比赛。

因伤状态欠佳

冲过终点的张水华浑身被汗水浸透，嘴唇上还有参加抚远马拉松时冻伤留下的伤疤。赛后，张水华的丈夫王苛表示，今天的成绩超乎预期，他和水华都非常满意。

据内媒报道，张水华发挥稳定，冲线成绩为2时30分48秒。赛后她表示，当天她的成绩为国际组第六名，国内女子组第四名，因为是赛季末最后一次比赛，与个人最好成绩差了十几秒。「这是我第三次跑重庆马拉松，想快点训练。赛季末跑得少，体重涨了五六斤（约2、3公斤）了。」她还表示，比赛中听到路边很多人喊「水华加油」，很是感动。

重庆马拉松比赛前一天，张水华在直播时说，这次比赛天气和赛道都适合PB（打破个人最好纪录），但她在之前的比赛中受了伤，有时候系鞋带都需要丈夫帮忙，因此最近训练量较少，其个人状态也不太理想，这次的目标是跑完全程就好。

曾因哭求领导支持调休参赛

1月2日，2026抚远东极马拉松比赛后的第二天，张水华在社交平台上发布视频宣布从医院离职。据九派新闻报道，张水华坦言，离职背后很大一部分原因是她和丈夫都希望因「张水华」引发的争端可以停止。曾有大量网友给医院写邮件投诉、向卫健委投诉。

1月8日，张水华首次通过个人账号正式直播。直播时，对于将来是否会带货补贴家用，她表示仍在考虑中。

多家跑步自媒体统计的2025年女子马拉松选手成绩中，张水华以2:30:38的成绩排名第17，将大量职业马拉松选手甩在身后。仅从去年10月开始统计，张水华获得的奖金超过20万元。

据此前报道，张水华此前是福建医科大学附属第一医院全科医学科护士，2017年开始接触长跑。2025年8月31日，张水华在哈尔滨马拉松获得国内女子组冠军后，哭诉喊话希望领导支持她调休，引发争议。2026年1月2日，张水华在社交账号宣布从医院辞职。