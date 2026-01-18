CCTV直击｜武汉蒙面贼半夜搜掠床头 女户主机警一招自保

年近岁晚又是盗贼出没高峰期。湖北武汉有窃贼半夜潜入民宅，看见女户主已熟睡，大胆地在床头翻找财物。女户主发现有贼在身边后，机警地扮「瞓著」避免受伤害，事后报警成功拘获疑犯。

揭疑犯涉8宗爆窃案

据法治在线报道，武汉市公安局黄陂分局蔡家榨街派出所，近日接获一名女民众报警，指有窃贼凌晨潜入其居所偷盗财物。



警方翻看闭路电视，发现蒙面疑犯趴在女事主睡房的地上，不断移动翻找财物，甚至多次企图伸手拿取放在女事主身旁正在充电的手机。

期间，女户主已然惊醒，发现有陌生人在她床头盗窃，但因担心疑犯会因罪行败露伤害自己，于是女户主一直装睡，间中还扮翻身，让疑犯相信她仍在熟睡中。直至疑犯盗走财物离去后，女户主才敢报案。

警方经调查，发现蒙面贼在女户主假装翻身时，反应是立即伏在地上，加上翻找财物的手法，显示是一名惯犯。于是对比其他类似的入屋盗窃案件，最后找到疑犯徐某将其拘捕，起出作案工具及鞋物，经调查，徐某涉及8宗同类案件。