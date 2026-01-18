「棋圣」聂卫平逝世｜棋友北京冒雪送别 古力：没老师中国围棋没今日

「棋圣」聂卫平14日于北京病逝，享年74岁。 聂卫平的告别仪式今早在北京举行，大批中外棋手及民众，冒雪前来送别这位中国棋坛的传奇人物。

据中新社报道，聂卫平的遗体送别仪式18日8时在北京市八宝山殡仪馆东礼堂举行。

「棋圣」聂卫平的遗体告别仪式今早在北京举行。中新社

「棋圣」聂卫平的遗体告别仪式今早在北京举行。中新社



古力九段前来送别恩师，他说没有聂老师，就没有中国围棋的今天。古力于1997年10月正式拜聂卫平为师。

古力曾说，在聂卫平的指导下，自己的大局观有了很大进步。「没有聂老的指点，就没有我后来的『八冠王』。」



韩国围棋界代表曹薰铉九段送别聂卫平，谈及与聂卫平交往故事。曹薰铉是聂卫平一生的对手，亦是一生的朋友。首届应氏杯决赛曹薰铉3:2逆转聂卫平夺冠，成为韩国围棋崛起的开端。

大众告别仪式预计8时45分开始，持续约90分钟。现场不收取任何形式的礼金。一位棋迷敬挽写道：「你属于我们，我们属于你。」