Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽企业人为疏忽事故 4人吸入高浓度氮气身亡

即时中国
更新时间：20:35 2026-01-17 HKT
发布时间：20:35 2026-01-17 HKT

安徽去年（2025年）10月发生一宗中毒致窒息死亡事件，当地应急管理厅近日公布调查报告。

新华社报道，事发于2025年10月27日晚上，位于池州市东至县的安徽鑫泰新材料有限公司用工程车间冷冻盐水箱，更换冷冻盐水期间发生重大事故，造成4人死亡，直接经济损失608.75万元人民币。

经济损失608.75万

调查报告称，事故直接原因为该公司员工张某江违反受限空间作业安全管理规定，未履行受限空间作业审批手续，在未采取安全隔离措施、未通风、未进行气体检测、未佩戴隔绝式呼吸防护装备的情况下，进入事故冷冻盐水箱作业，因吸入高浓度氮气等气体导致事故发生。

施救人员在未做好个体防护的情况下盲目施救，造成伤亡扩大。事故间接原因系企业安全管理不力、企业特殊作业安全管理失管失控，地方政府及有关部门对化工企业安全监管不到位。

根据通报，安徽鑫泰新材料有限公司董事长等3人被公安机关采取强制措施。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:22
乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案
突发
5小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
12小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
12小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
4小时前
港铁职员合力抬男乘客出车厢 网民：阴公啰，点解要咁拖？ 目击者还原真相：唔使担心｜Juicy叮
港铁职员合力抬男乘客出车厢 网民：阴公啰，点解要咁拖？ 目击者还原真相：唔使担心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
37分钟前
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
影视圈
11小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
6小时前
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
9小时前