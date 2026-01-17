安徽企业人为疏忽事故 4人吸入高浓度氮气身亡

安徽去年（2025年）10月发生一宗中毒致窒息死亡事件，当地应急管理厅近日公布调查报告。

新华社报道，事发于2025年10月27日晚上，位于池州市东至县的安徽鑫泰新材料有限公司用工程车间冷冻盐水箱，更换冷冻盐水期间发生重大事故，造成4人死亡，直接经济损失608.75万元人民币。

调查报告称，事故直接原因为该公司员工张某江违反受限空间作业安全管理规定，未履行受限空间作业审批手续，在未采取安全隔离措施、未通风、未进行气体检测、未佩戴隔绝式呼吸防护装备的情况下，进入事故冷冻盐水箱作业，因吸入高浓度氮气等气体导致事故发生。

施救人员在未做好个体防护的情况下盲目施救，造成伤亡扩大。事故间接原因系企业安全管理不力、企业特殊作业安全管理失管失控，地方政府及有关部门对化工企业安全监管不到位。



根据通报，安徽鑫泰新材料有限公司董事长等3人被公安机关采取强制措施。