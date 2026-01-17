刘翔移民美国？︱传闻登微博热搜 急拍片辟谣「站出来，保证不打他」

今年42岁的中国「栏王」刘翔退役多年，近日一个有关他「移民美国」的传闻登上微博热搜。刘翔随即在小红书拍片回应，强调自己是爱国热血小青年，又指「中国人爱中国」。



《北京日报》新媒体「长安街知事」微信公众号指，刘翔近日在小红书账号发片《用一场旅行结束2025！》，晒出自己的旅行片段。

自称「爱国热血小青年」

刘翔于片尾说：「最近还有一个传闻，说我移民了。谁说的？站出来，保证不打他！我一个爱国热血小青年，我移民？到哪儿去移民？真是的。」

他还说，「中国人，爱中国，记住了！」刘翔的账号备注也写著「爱国热血小青年」。



刘翔1983年7月出生于上海市，中国前110米栏运动员。2004年，曾取得雅典奥运会男子110米栏金牌，同时以12秒91成绩打破奥运会纪录。



刘翔是中国田径史上、也是亚洲田径史上第一个集奥运会、室内室外世锦赛、国际田联大奖赛总决赛冠军和世界纪录保持者于一身的田径运动员。他于2015年4月7日宣布退役。