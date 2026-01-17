闺密坐前度腿河南妹跳楼变瘫 法官「公平」理由判赔苦主¥6.9万

河南有女子酒后撞见闺密坐在前度男友大腿上，激得冲上天台跳下导致瘫痪，事后控告前度及闺密等酒友赔偿索赔43万余（人民币‧下同）。结果法院指按公平及公序良俗原则，要前度及闺密承担5%责任，赔约6.9万元。判决引起网民议论。

按公序良俗精神判赔

「红星新闻」报道，指中国裁判文书网日前公布的这宗案例，指王女于前度薛男在2024年分手，同年10月20日，王女与闺密郭女、薛男，朋友李某饮酒至凌晨3时。

王女期间称因醉酒，到了李某出租屋时入房睡觉，后来上厕所时发现郭女坐在薛男大腿上，一气之下上了天台跌落一楼导致下半身瘫痪。

王女伤后，控告上述3人，索赔43万多元，法院则认定王女相关损失138万余元。

河南省宁陵县人民法院审理认为，原告与3被告饮酒后回到出租屋，王女已入房睡觉，3被告已履行必要的护送及照顾义务，故王女不能基于共同饮酒行为向3被告主张承担侵权责任。

法官指，基于公平原则及公序良俗精神，共同饮酒人应当给予王女适当补偿，判3人共同承担损失总额约5%，共6.9万余元。

网民对判官纷纷表示难以理解，「公平原则及公序良俗就是让没有过错的人承担责任吗？」、「共同饮酒的也是倒霉？」、「我刷到（这新闻）了用陪吗？」、「这个陵宁县法院里应该有几个知心大姐姐吧」、「这视讯内容吓到我了，请人民的法官判决，赔偿我精神损失费一百万」、「判这个案子的人多多少少也有点问题，估计是个女的」。