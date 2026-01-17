佛山高中爆诺如病毒 103人感染又屙又呕

佛山市三水区有高中发生集体感染诺如病毒事件，有103名学生染病，出现呕吐和腹泻等不适，全部情况稳定。

新华社17日报道，佛山市华大星晖高级中学高二学生小胡（化名）介绍，近日班里有同学呕吐，自己和五个有同样症状的学生一起到珠江医院三水医院新城院区看急诊。

15日，华大星晖高级中学发文称，近日，该校有学生出现身体不适，已启动公共事件应急预案。经疾控部门采样调查，初步认定是感染诺如病毒引起。该校称，已开展校园消杀，进行秋冬季流行疾病预防教育。目前，学校教学秩序正常。

涉事学校已全面消毒。

三水区卫健部门指，截至17日8时，该校诺如病毒感染病例共103人，均病情稳定，无危重、死亡病例。

诺如病毒是导致急性胃肠炎的常见病原体，感染后常表现为呕吐和腹泻。广东省疾控中心资讯显示，广东省每年10月至次年3月为诺如病毒感染流行季，学校、托幼机构等是疫情发生和传播的高风险场所。