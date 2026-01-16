预制菜风波︱西贝创办人贾国龙：没有针对罗永浩报过一次警

西贝创办人贾国龙与网红罗永浩线上之争持续受到关注。16日，西贝创办人贾国龙预告「今晚10点，将就罗永浩对西贝的重大污蔑诽谤一一全面回应。」请广大媒体，所有网友和政府有关部门关注。

据「封面新闻」报道，1月16日晚，贾国龙通过@西贝人心声发文称：「自去年9月10日至今，他和公司所有员工，没有针对罗永浩报过一次警，这些年西贝依法纳税合法经营，从来没搞过任何蝇营狗苟之事。妻子张丽平报的唯一一次警，是因全家被人肉（起底），连不到五岁的小孙女信息都被挖出来，妻子到香山派出所报警。」

贾国龙微博全文如下：

西贝遭罗永浩污蔑回应（一）：污蔑政府，污蔑司法。

我是贾国龙。现在还没到十点。我在这里，做出全面回应。这是第一篇。因为今天，@罗永浩的十字路口 公开回应的最后一句，再一次恶意煽动公共情绪。

罗永浩提到鸿茅药酒事件中的谭秦东，话里话外就是我贾国龙会在内蒙古自治区勾结关系跨省抓他，之前他也发过同样的内容（2025年9月15日）。四个月过去了，大家看评论区，当时辱骂我、辱骂西贝是黑道的、辱骂内蒙古的有多少？给我个人、给西贝品牌、给内蒙古造成了多大伤害？罗永浩无中生有的目的，无非是想让有关部门投鼠忌器，即使他违法了也不敢动他。

我首先明确表达，自去年9月10日至今，我本人和公司所有员工，没有针对罗永浩报过一次警，这些年西贝依法纳税合法经营，从来没搞过任何蝇营狗苟之事。

我妻子张丽平报的唯一一次警，是我全家被人肉（起底），连不到五岁的小孙女信息都被挖出来，妻子到香山派出所报警。

去年罗永浩制造的网暴期间，全国西贝门店服务员被骂被打被逼下跪数十次。

罗永浩，这件事你必须给我说清楚。你心虚是你的事，明天请你跟我一起去内蒙古自治区政府，去内蒙古公安厅，去公安部也行，查明我贾国龙有没有报警或找关系抓过你，如果有，我贾国龙随你处置。

如果没有，请你向全国网民道歉，向公安部门道歉！

千万别忍！明天就去！

一个网红就可以这样随意煽动舆论污蔑企业经营者吗？就可以随意煽动舆论攻击政府和公安部门吗？我不信！