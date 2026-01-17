¥49.9任食Pizza︱集团优惠清洁工遭批「离地」 老板一句回应惹公关灾难

内地连锁Pizza（披萨，内地称比萨）店比格（Big Pizza）推出「环衞工人福利日」活动，环衞工人可享49.99元/位的自助餐优惠价（人民币，下同），比市价便宜了30元。



活动引发网民热议，有人质疑低收入的环衞工人根本舍不得花近50元吃Pizza，福利活动只是「噱头」、「离地」、「蹭流量」等。对此，比格创始人赵志强回应称「凭良心而尽力做」。

一句「吃不吃得起是他们的事」惹怒网民

综合内媒报道，比格披萨推出「环衞工人福利日」活动，宣布在国际清洁能源日（1月26日）当天，环衞工人凭工作证或身穿工作服到店，可享49.99元/位的自助餐优惠价（人民币，下同），该价格比市价79.99元，便宜了30元。

活动海报一经发布，随即在社交平台引发热议，定价门槛是否脱离环衞工人实际消费能力成为争议焦点。不少网民直言，49.99元的价格对于日均工资百元左右的一线环衞工人而言仍属「高门槛」，有评论称这是现实版的「何不食肉糜」。

对此，1月15日，比格比萨创始人赵志强否认「歧视」「作秀」等说法，他强调，定价已综合人工、原料成本，「凭良心尽力做了」，至于环衞工人能否消费得起、舍不舍得消费，「是人家自己的事情」。

赵志强进一步说明，他们的营销活动全年都在做，针对群体有律师、教师、医护等等，并不是只针对环衞工人，对各行各业平等一致看待，不存在歧视。对于引发的争议，赵志强说虽然不能理解，但他认为是件好事，至少可以引起大家对环衞工人的关注，「我希望，大家关注环衞工人这个群体，更应该思考的是能为他们做些什么，而不是去指责采取行动的人。」

不过，对于始创人说法表面上说得通，网民们似乎不「买帐」，始终质疑：若「优惠价」依然高高在上让环衞工吃不起，那这个「优惠」就失去了意义，反而成为企业纯粹的形象宣传，拿环衞工蹭流量；亦有网民直指，做善事本身就是付出，若成本企业是承担不起的话，倒不如不做，做福利优惠要考虑实际情况，更不该说「吃不吃得起是他们的事」，别人吃不起，优惠不是形同虚设？难免有拿环衞工蹭流量之嫌，效果可能适得其反，变公关灾难。