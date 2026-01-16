台美达成贸易协议对等关税减至15% 全球首个取得美232条款优惠

台美关税谈判周四（15日）结束总结会议，双方签署投资合作备忘录（MOU）。率团赴美谈判的台湾行政院副院长郑丽君当日晚上在华府表示，台湾是全球第一个针对美国未来可能课征232条款相关关税，取得相对完整及最优惠待遇。

郑丽君、行政院经贸谈判办公室总谈判代表杨珍妮率领的台湾谈判团队，早前与美方谈判团队进行总结会议后，并共同见证驻美国台北经济文化代表处、美国在台协会（AIT）于美国商务部共同签署投资合作备忘录（MOU）。

台美关税谈判经过多轮磋商后，在美东时间星期四（1月15日）达成协议，台湾获得与日、韩、欧盟一样的15%不叠加对等关税。



综合彭博社和路透社报道，根据协议，对于扩大在美生产规模的如台积电的台湾晶片制造商，进口到美国的半导体产品将获得较低税率。美国也将把适用于其他大多数台湾对美出口商品的一系列广泛关税税率，从20%降至15%。

行政院稍早新闻稿指出，台美双方达成包括「台湾对等关税调降为15%且不叠加MFN、半导体及半导体衍生品等232关税取得最优惠待遇、扩大供应链投资合作、深化台美AI战略伙伴关系」等多项谈判预定目标。

