陈志2.0︱柬埔寨电诈「皇乐园区」老板黄继茂被捕 曾被封「勋爵」

即时中国
更新时间：09:23 2026-01-16 HKT
发布时间：09:23 2026-01-16 HKT

继拘捕「电诈大王」陈志并将他遣返中国，《柬中时报》报道，柬埔寨警方近日再逮捕一名电诈犯罪头目黄继茂。黄继茂曾被封为「勋爵」，是臭名昭著的电诈园区「皇乐园区」的老板。

相关新闻：陈志被捕︱或被判无期徒刑？ 受害人能否追讨损失关键……

金边市初级法院调查法官谢维瓦达纳周三裁定，对黄继茂实施羁押，并将其暂押于金边市白梳监狱，等待进一步司法审理。

柬埔寨电诈园区「皇乐园区」老板黄被捕。《柬中时报》
柬埔寨电诈园区「皇乐园区」老板黄被捕。《柬中时报》

黄继茂现年50岁，为柬埔寨华裔，柬文名为（Li Kuong），曾拥有「勋爵」头衔。为西哈努克省一处大型综合园区「皇乐园区」的业主，并曾担任西港赌场协会会长，涉足房地产、赌场、酒店及建筑等多个行业。

外媒揭园区虐待人员

BBC曾经报道，皇乐园区内的恐怖虐待和严苛环境广为人知。在2022年6月，一名名为米立俊的中国男子在皇乐园区内病倒，没有获得治疗，被遗弃在高速公路边。

相关新闻：陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴

《柬中时报》收到法院文件显示，检察官指控黄继茂为有组织网络诈骗犯罪活动的重要策划者和实施者，涉嫌非法招募人员实施剥削行为、加重情节诈骗罪及洗钱罪。相关犯罪行为被指自2019年至今发生在柬埔寨境内及其他地区，涉嫌违反《刑法》第377条、第380条，以及《反洗钱和反恐融资法》第38条等相关法律规定。

柬总理：打击电诈提升国家形象

在中方和国际社会压力之下，柬埔寨总理洪玛耐表态，政府将打击电信诈骗犯罪列为「重中之重」的工作，并持续推出严厉和果断的执法行动，彻底铲除这一社会毒瘤，全面提升柬埔寨的国家形象与国际声誉

柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡周四（15日）会见来访的中国公安部部长助理刘忠义时表示，柬埔寨将继续与中国及其他国家深化执法合作，持续加大打击力度，坚决铲除电信诈骗等跨国犯罪活动。

刘忠义对柬方在打击电信诈骗犯罪展现出的坚定立场和举措表示高度赞赏。他表示，柬埔寨政府持续加强执法、严厉打击电诈犯罪，充分体现了柬方的坚定决心，此举将有助提升柬埔寨的国际形象，并对经济社会发展产生积极推动作用。

