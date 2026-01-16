Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱艾未未返国 「扬中抑欧」惹热议

艾未未，就是那位向天安门竖中指的胖子，其作品《透视研究：天安门》4年前在西九文化区M+博物馆开张之际遭叫停展出，曾经引发风波。暌违10年后，他最近再度回到北京，近日接受《栢林报》访问，盛赞北京美食之丰富，人情味之浓厚，以及中国服务业的发达和高效，并表示「中国从未追求扩张，但在维护人民尊严和民族自豪感方面，中国绝不会妥协」。「异议艺术家」竟然赞扬中国？在网上掀起轩然大波。

艾未未是著名诗人艾青之子，上世纪八十年代曾旅居纽约，活跃于建筑、艺术、影像和社会文化评论领域。九十年代回国后，成为备受关注的先锋艺术家，经常发表批评政府的言论，曾因多次参加维权活动而被拘。2015年，他移居德国，后来又迁居英国、葡萄牙。

去年12月中旬，艾未未带着17岁儿子，返国探望93岁高龄母亲。他表示此行纯属家庭探访，目前仍是中国籍，中国护照犹如他的「胎记」。在访谈中，他抱怨在欧洲日常生活中遇到的官僚主义羁绊和困难「至少是中国的十倍」，认为「就国家财富和人民的生活而言，中国正处于最佳时期，但在精神和心智方面未必如此」。

曾经被西方标签为「最著名的中国异议艺术家」，竟然扬中抑欧，引起境外网民热议。流亡美国的吴祚来在社交媒体X平台嘲讽，「回到党国母亲的怀抱，多么幸福多么骄傲」。网红KOL王志安写道：「艾未未回国，最直接的原因是最近一些年自己的一些亲身经历对西方的失望。他的回归或许是一个象征，意味着『灯塔』的熄灭。」。所谓「灯塔」，是指美国曾被视为「民主灯塔」。

「老民运」陈军则认为，揣测艾未未的动机，并不是一个有意义的讨论方向。真正值得讨论的是：他说的这些内容，在多大程度上是对现实的事实性描述，又有多少是属于溢美之辞？

纪晓华

