孤独死克星︱「死了么」被下架？ 改名Demumu正向公众征集中文名

为独居人群打造的安全防护工具App「死了么」，一度登上苹果App Store付费榜榜首。然而，1月15日，多间内媒报道，检索苹果App Store发现「死了么」已经被下架，无法搜索下载，但出现了许多类似App，例如「活著么-死了么短信版」「Dead Yet?Pro」「死了么漂流版」等。

类似App涌现

有指「死了么」改名「Demumu」，App Store也有这个名称的App，但未有官方消息证实。

相关新闻：孤独死克星︱ 「死了么」App登顶苹果付费榜爆红 新版改名「Demumu」

15日，「死了么」App账号发帖称，开启微博每日签到Day1，并附上「除却生死均是小事」「报平安」的话题，配了一张自拍照。另外，「死了么」创始人吕先生的微信暱称增加了「决定公开露面」并附上照片。

此前，有声音质疑「『死了么』这个名字不吉利」，吕先生在接受采访时回应道，命名灵感源于网友的真实需求，想过会「火」但没想到「爆」。其称自己也经历过在深圳独自打拼的孤独感，「不认为这个名字不好」。

1月13日，「死了么」APP发文，称将启用全球化品牌名Demumu。郭先生说，这个最终名称是经过团队慎重讨论后创造的词汇。他解释道，其前两个字母「De」取自英文单词「Death」，用以紧扣「死亡」这一核心概念，在传播上承接了此前「死了么」的话题热度；而后半部分的「mumu」则旨在营造一种亲切、可爱的「Q萌」感。

目前Demumu正在向公众征集名字，1月18日晚23时59分截止，团队表示：「我们将选取最佳创意，奖励给第一位提出该名字的获选用户，奉上666元现金红包。」

截至1月15日上午10时30分，该微博下共有1421条评论。其中点赞量最高的为网友起名「拼好墓」；还有网友起名为「明天见」「平安签」「就不死」「活著呢」。也有网友表示，既然不叫「死了么」，那么就叫「还活著」。

另有简单直白的名字，例如「在吗」。还有网友巧用谐音「没逝吧」。有天津网友用方言去起名「嘛呢」，是问候也是祈福。

还有网友兼顾全球用户背景，建议起名「你好吗」（HAY），即How are you，中英文辨识度都高，也符合原意。