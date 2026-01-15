Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孤独死克星︱「死了么」被下架？ 改名Demumu正向公众征集中文名

即时中国
更新时间：22:11 2026-01-15 HKT
发布时间：22:10 2026-01-15 HKT

为独居人群打造的安全防护工具App「死了么」，一度登上苹果App Store付费榜榜首。然而，1月15日，多间内媒报道，检索苹果App Store发现「死了么」已经被下架，无法搜索下载，但出现了许多类似App，例如「活著么-死了么短信版」「Dead Yet?Pro」「死了么漂流版」等。

类似App涌现

有指「死了么」改名「Demumu」，App Store也有这个名称的App，但未有官方消息证实。

相关新闻：孤独死克星︱ 「死了么」App登顶苹果付费榜爆红 新版改名「Demumu」

15日，「死了么」App账号发帖称，开启微博每日签到Day1，并附上「除却生死均是小事」「报平安」的话题，配了一张自拍照。另外，「死了么」创始人吕先生的微信暱称增加了「决定公开露面」并附上照片。

此前，有声音质疑「『死了么』这个名字不吉利」，吕先生在接受采访时回应道，命名灵感源于网友的真实需求，想过会「火」但没想到「爆」。其称自己也经历过在深圳独自打拼的孤独感，「不认为这个名字不好」。

1月13日，「死了么」APP发文，称将启用全球化品牌名Demumu。郭先生说，这个最终名称是经过团队慎重讨论后创造的词汇。他解释道，其前两个字母「De」取自英文单词「Death」，用以紧扣「死亡」这一核心概念，在传播上承接了此前「死了么」的话题热度；而后半部分的「mumu」则旨在营造一种亲切、可爱的「Q萌」感。

目前Demumu正在向公众征集名字，1月18日晚23时59分截止，团队表示：「我们将选取最佳创意，奖励给第一位提出该名字的获选用户，奉上666元现金红包。」

截至1月15日上午10时30分，该微博下共有1421条评论。其中点赞量最高的为网友起名「拼好墓」；还有网友起名为「明天见」「平安签」「就不死」「活著呢」。也有网友表示，既然不叫「死了么」，那么就叫「还活著」。

另有简单直白的名字，例如「在吗」。还有网友巧用谐音「没逝吧」。有天津网友用方言去起名「嘛呢」，是问候也是祈福。

还有网友兼顾全球用户背景，建议起名「你好吗」（HAY），即How are you，中英文辨识度都高，也符合原意。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:16
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
1小时前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:16
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
1小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
6小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
10小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
1小时前
内地连锁烤肉西塔老太太疑全线结业！攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
西塔老太太疑全线结业！内地连锁烤肉攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
饮食
9小时前
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
社会
4小时前
21岁女兰桂坊酒吧内结识3外籍男 再到半岛酒店房间共饮 醒后失$83万镶钻名表
21岁女兰桂坊酒吧内结识3外籍男 再到半岛酒店房间共饮 醒后失$83万镶钻名表
突发
5小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT