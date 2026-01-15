流落柬埔寨街头福建女网红 已被家人接回国送院检查
更新时间：22:30 2026-01-15 HKT
早前福建20岁女网红Umi（本名吴甄桢）被发现全身瘀青、双腿骨折流落柬埔寨街头，最新消息指她已经回国，目前正在福州的医院检查身体。
内媒引述吴甄桢亲属消息，指吴甄桢的护照等东西弄丢了，所以补办护照耽误了一些时间。数天前她已经被母亲接回国，身体好了很多，脚还有问题神经问题，可能是太久没有走路神经被压迫。
据此前报道，去年12月26日，福建20岁女孩吴甄桢在柬埔寨西港一酒店附近流浪，膝盖疑似受伤。照片显示，她面目憔悴，手里还有一张CT照片。她的短片平台账号显示有2.4万粉丝，IP所在地为柬埔寨，最后的影片为2025年12月6日在柬埔寨发布。
吴甄桢的父亲吴先生表示，2025年12月26日，女儿联系家里称腿出问题了，需要钱就医，家里赶紧叵汇款2200元，后来再也联系不到女儿。
1月4日晚，中国驻柬大使馆通报称，3日下午，驻柬使馆驻西哈努克领办在西哈努克市一家医院找到吴甄桢。她当时身体状况很差，领办当即协调将其转送至另一家医院救治。据吴反映，她受「高薪工作」诱惑赴柬，后流落街头。
