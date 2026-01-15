Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尿毒症｜暴增近30kg以为吃多了 女子半年减肥25kg后确诊

更新时间：22:00 2026-01-15 HKT
发布时间：22:00 2026-01-15 HKT

安徽24岁美女小然（化名）近日分享自身经历，短短一段时间内体重从51公斤暴增到80公斤，原以为只是「吃多了」，因此被朋友嘲笑，开始决心减肥，没想到随后却出现反复发烧、全身肿胀发麻等症状，甚至一度五官明显浮肿，就医检查后才惊觉罹患尿毒症，消息曝光引发关注。

据内媒「都市频道」报道，小然表示，自己并没有家族遗传疾病，也不爱喝手摇饮料，饮食上唯一较明显的习惯是偏好重辣口味。由于短期内体重明显增加，她起初误以为是饮食失控导致肥胖，未料身体状况却持续恶化，最后在脸部与身体严重水肿后紧急就医，才发现肾功能已出现重大问题。

医生指出，尿毒症患者常因肾脏排水功能衰竭，导致水分与钠离子滞留体内，形成全身性水肿，外观上极易被误认为单纯发胖，尤其脸部、眼睑或四肢肿胀，往往是肾脏受损的重要警讯。若未及早察觉，等到出现呼吸困难或严重水肿时，肾功能多已丧失七成以上，几乎难以逆转。

医生也提醒，约九成尿毒症病例与糖尿病、高血压或慢性肾炎长期控制不佳有关，年轻族群若忽略血压、血糖等基本指标，更容易延误治疗时机。此外，高盐、重辣、高蛋白饮食，长期熬夜、憋尿，以及滥用止痛药等行为，都可能加速肾脏损伤。

专家强调，肾脏疾病被称为「哑巴病」，早期症状不明显，但仍会分阶段释放警讯，例如泡沫尿久不消散、夜尿次数增加、晨起眼睑或脚踝水肿、持续疲倦等，民众若长期出现类似情况，应尽速就医检查，以免错失治疗黄金期。

