陈志被捕︱公安部敦促太子集团在逃疑犯自首 2月15日前可从轻或减轻处罚

有「电诈之王」之称的柬埔寨太子集团创始人陈志1月7日被遣送回中国。15日，公安部发布通告敦促陈志犯罪集团在逃犯罪嫌疑人投案自首，通告称2026年2月15日前，陈志犯罪集团嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

公安部称近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法惩处赌诈违法犯罪，同时给在逃犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，根据有关法律规定，特通告如下：自本通告发布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。