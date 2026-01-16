「棋圣」聂卫平逝世｜最多一次饮4斤白酒 炮轰「国足是中国最臭的队」

一代「棋圣」聂卫平逝世，遗体告别仪式将于周日（18日）在八宝山殡仪馆东礼堂举行。除了围棋，聂卫平还钟情于足球，也「炮轰」过足球，公开讲「国足是中国最臭的队」。

告别仪式周日举行

聂卫平爱喝酒，最多的一次喝了4斤白酒，直到被查出了直肠癌后，才慢慢开始戒酒。女儿聂云菲曾给他定制了一款酒，每瓶二两。聂卫平打趣说，现在大家都叫他「聂二两」。

他性格坦荡，臧否人物难免口无遮拦，所以到了晚年反而以「聂大炮」著称。他自己写文章说「球迷，超级球迷，说的就是我」。他曾说过：棋不能悔！恰如人生。但有一件事，他却数次公开表示后悔。

「多少次说不看国足了，但还是忍不住，默默地加油……」2001年，国足历史首次，也是迄今唯一一次进入世界杯正赛。聂卫平按照约定，把一瓶前中共总书记胡耀邦赠送、珍藏了几十年、红军长征时期的茅台拿出来给国足庆功。

「我可能是看不见这一天了」

后来的故事广为人知，中国足球每况愈下，聂卫平说起来显得很痛心：「现在回想起来，给这么不争气的人喝了，真是没什么资格。」

11年前，在成都被主持人问及中国足球何时才能重回世界杯？聂卫平答道：「这个，我可能是看不见这一天了……」

几年前，在出席一次公开活动时，聂卫平再次打开了话匣子：「国足是中国最臭的队，不管中国什么样的体育项目，就中国足球最臭。」他说这话时，语气愤怒不平，表情平静里带著些不屑。