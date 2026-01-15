Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话

即时中国
更新时间：19:46 2026-01-15 HKT
发布时间：19:46 2026-01-15 HKT

据新华社报道，中共中央政治局委员、外交部长王毅15日同伊朗外长阿拉格齐通电话。

阿拉格齐通报了伊朗局势最新进展，强调伊近期骚乱系外部势力煽动所致，目前已恢复平稳。伊方已作好应对外部干涉准备，同时对话大门仍然敞开，期待中方为地区和平稳定发挥更大作用。 

王毅表示，中方一贯主张遵守联合国宪章宗旨和国际法，反对在国际关系中使用或威胁使用武力，反对将本国意志强加于别国，反对世界倒退回「丛林法则」。中方相信伊政府和人民将团结一致，克服困难，保持国家稳定，维护正当权益。希望各方珍惜和平，保持克制，通过对话解决分歧，中方愿为此发挥建设性作用。

