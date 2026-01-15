上海地铁｜网传「代霸位有钱收」警方：两发帖者被训诫 未有实际交易

繁忙时间，地铁往往挤满乘客，一位难求。上海有两名网民发布有关「上海地铁有偿代占座位」的帖文，警方指未有实际交易，两发帖者结果己被训诫。

「上海地铁有偿代坐」的相关帖文近日在内地网络引起关注。有网友发文称，二手交易平台上出现了提供上海地铁「代坐」服务的帖子，1.99元（人民币，下同）可代占上海地铁某特定路段的座位。该事件随后引发热议。

经轨交公安调查，帖文发布者为一男一女，女的姓郭，19岁；男的姓翁，24岁。他们是出于猎奇心理在网上发布相关内容，均没有实际成交。警方已对两人予以训诫。

据「经视直播」此前报道，二手交易平台闲鱼上有大量提供上海地铁「代坐」服务的帖子。发帖者多从这些线路的起点站附近上车，表示若有人购买服务，可将座位让出。

据报，交易双方会提前对好地铁即将到达的站点和座位所在的车厢，买方上车后找到卖方，对方随即让座，交易则通过微信私下完成。若没赶上卖方乘坐的地铁，隔天还可继续提供代坐服务。

上海地铁工作人员回应表示，这类代坐服务是违规的。有律师指出，闲鱼作为平台方负有监管责任，公众可向平台投诉，平台应采取措施如冻结账户等，以遏制此类交易。