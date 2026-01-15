Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天价摇摇｜售逾¥1.8万深圳广洲断货 爱马仕：用料珍贵

更新时间：19:00 2026-01-15 HKT
发布时间：19:00 2026-01-15 HKT

法国奢侈品牌爱马仕（Hermès）出了一款摇摇（又称悠悠球），售价高达人民币1万8400元，在内地引发大量关注。虽然有网友吐槽「这真不是卖不出的行李箱上拆下来的轮子加根绳吗？」，但是该款摇摇仍在深圳、广州地区卖断货。

灵感来自旗下行李箱滑轮

据爱马仕App内容介绍，该款On-Wheels悠悠球配有Mysore山羊皮收纳盒。产品灵感来自R.M.S行李箱的金属轴滑轮；皮革摇摇手柄采用马鞍针法缝线；法国制造；长4.5厘米，直径为3.5厘米。

相关新闻：天价咖啡︱上海卖¥12899惹热议　店员：咖啡豆全球限量20公斤

对于该款摇摇爆红网络，爱马仕官方客服表示，该产品是近期推出的新品，采取皮革和马鞍针缝线手柄设计，收纳盒采用山羊皮，天然且珍贵。目前，该产品线上有极少量库存，在深圳、广州地区已处于断货状态，后期会不定时不定量从法国拉货。

公开资料显示，摇摇不仅是一项运动，也是世界上花式最多最难、最具观赏性的手上技巧运动，被称为「世界上第二大古老的玩具」。18世纪初，摇摇在英国以「王子财宝」、在法国以「诺尔曼摇摇」之名广为流行。此后，这种玩具和「摇摇」的名字从法国流传到世界各地。

在内地，摇摇价格普遍比较亲民。第三方购物平台数据显示，摇摇的价格在9元到150元之间（人民币，下同）。其中一款用于专业比赛的，材料为ABS（工程塑料合金），重量为64.7克，直径54厘米，宽度为42厘米，售价138元。

狗碗卖2万元仍售罄

有消费者认为，作为奢华品牌，爱马仕品牌附加值高，其设计、工艺以及材质都有独特之处，是身份与品味的象征，相关产品价格高可以理解。此前，就有人愿意为其2万元的狗碗买单。

2025年11月底，爱马仕在官网上架了两款不同型号的不锈钢犬类餐碗，定价分别为18300元（小）和20600元（大），引发大量关注。产品介绍页显示，这款圆形犬类餐碗材质为100%不锈钢，直径14.5厘米，高6.5厘米，产地为法国。其设计灵感源自爱马仕的Punch系列，饰有「Clou de Forge」图案嵌饰，还刻有「Hermes Sellier Paris」字样，且可用洗碗机清洗。

爱马仕客服方面当时称，这款狗碗是2026年春季的新款产品，在官网及爱马仕App均有售，且大的犬类餐碗仅有极少量库存。当问及线下门店例如北京地区是否有售时，客服表示，目前暂无存货。

