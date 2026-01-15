ARC'TERYX「炸山」2.0？︱洞庭湖矗13米镜柱 网民斥建候鸟屠场

继户外品牌「始祖鸟」（ARC'TERYX）炸山后，内地再爆艺术活动危害自然争议。湖南岳阳洞庭湖近日举办艺术节，矗立了一个十多米高的镜面立柱，被外界质疑是危害几十万只候鸟越冬迁徙，被民众要求尽快拆除。15日下午，主办单位指，涉事镜柱已开始拆除，最晚明早完工。又表示，镜柱自12月6日展示至今，未有鸟类撞击致死个案。

几十万候鸟迁徙通道

内媒现代快报报道，近日有网民反映，发现正在举行芦苇艺术节的岳阳洞庭湖，主办方在苇秆丛中，树立了一个高逾十米，四面全是纯镜面组成的立柱。

游客质疑，该镜柱对每年冬季，有几十万只越冬迁徙的候鸟，构成极大潜在危险，候鸟会被镜面迷诱，不知前方有障碍物，直飞「撞墙」。

该游客及许多网民指，岳阳市政府应关注此类装对鸟类的危害，尽快拆除，并加强以前涉及洞庭湖的生态保护与经济活动稽核。

岳阳市政务热线12345接电工作人员，15日向《现代快报》表示，已接到多宗市民来电反映，关注该艺术节装置，已将此事移交给君山区政府并同步文旅部门，目前正查具体情况。



岳阳市文化旅游广电局一位工作人员回复，此次活动是由岳阳市城市建设投资集团文旅公司策划执行，目前该局已经知晓，责令文旅公司进行整改。至于此前有没有发生撞鸟的情况，对方答复，正在搜集相关资讯。

据公开资料，引起争议的镜柱，是一个名为《浮木》的艺术装置，由皇家艺术学院毕业生任俊超、杨兆博、Patrick Jones组成的「SSG Collective」创作，镜柱高达13米，由镜面不锈钢、芦苇、木材。

《浮木》于去年12月展出，原定今年2月初，随洞庭湖水位上涨淹没而结束。