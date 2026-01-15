Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ARC'TERYX「炸山」2.0？︱洞庭湖矗13米镜柱 网民斥建候鸟屠场

即时中国
更新时间：15:12 2026-01-15 HKT
发布时间：15:12 2026-01-15 HKT

继户外品牌「始祖鸟」（ARC'TERYX）炸山后，内地再爆艺术活动危害自然争议。湖南岳阳洞庭湖近日举办艺术节，矗立了一个十多米高的镜面立柱，被外界质疑是危害几十万只候鸟越冬迁徙，被民众要求尽快拆除。15日下午，主办单位指，涉事镜柱已开始拆除，最晚明早完工。又表示，镜柱自12月6日展示至今，未有鸟类撞击致死个案。

几十万候鸟迁徙通道

内媒现代快报报道，近日有网民反映，发现正在举行芦苇艺术节的岳阳洞庭湖，主办方在苇秆丛中，树立了一个高逾十米，四面全是纯镜面组成的立柱。

相关新闻：ARC'TERYX︱喜玛拉亚山「遭炸」 专家：生态恢复或需百年

游客质疑，该镜柱对每年冬季，有几十万只越冬迁徙的候鸟，构成极大潜在危险，候鸟会被镜面迷诱，不知前方有障碍物，直飞「撞墙」。

该游客及许多网民指，岳阳市政府应关注此类装对鸟类的危害，尽快拆除，并加强以前涉及洞庭湖的生态保护与经济活动稽核。

岳阳市政务热线12345接电工作人员，15日向《现代快报》表示，已接到多宗市民来电反映，关注该艺术节装置，已将此事移交给君山区政府并同步文旅部门，目前正查具体情况。

相关新闻：ARC'TERYX︱始祖鸟「炸山」遭狠批　中国广告协会：触碰道德红线惹反感

岳阳市文化旅游广电局一位工作人员回复，此次活动是由岳阳市城市建设投资集团文旅公司策划执行，目前该局已经知晓，责令文旅公司进行整改。至于此前有没有发生撞鸟的情况，对方答复，正在搜集相关资讯。

据公开资料，引起争议的镜柱，是一个名为《浮木》的艺术装置，由皇家艺术学院毕业生任俊超、杨兆博、Patrick Jones组成的「SSG Collective」创作，镜柱高达13米，由镜面不锈钢、芦苇、木材。

《浮木》于去年12月展出，原定今年2月初，随洞庭湖水位上涨淹没而结束。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
21小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
7小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
5小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
6小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
19小时前