《琉璃》男神成毅︱座驾遭喷红漆留恶毒字句 惊爆被「黑粉」长期跟纵骚扰

内地男星、古装男神成毅，被爆他及其家人长期被跟纵滋扰，成毅的汽车日前更被人用红色漆油漆上辱骂字句，疑犯被捕后更嚣张称「有本事告我」。成毅工作室发声明证实，有特定人士严重侵害成毅及其家人私生活及人身安全。

扬言「有本事去告我」

综合内媒及网上消息，因演出《琉璃》、《沉香如屑》、《长安二十四计》等剧走红，被称为古装男神的成毅，其工作室于14日发声明，透露成毅的座驾在当日清晨6时40分，被人恶意喷洒红漆并写著极其恶毒的字眼。

报道指，疑犯在被送公安机关时，情绪失控，叫嚣：「有本事你去告我！」

工作室的声明又指，近期有特定人士透过非法手段获取成毅的私人行程，长期进行尾随、围堵。夸张的是，该名人士甚至曾在马路上上演「亡命追逐」，试图逼停车辆。工作室痛心表示，相关行为已严重侵害成毅及其家人的私生活与人身安全，让工作团队身处极大压力之中。

声明指，鉴于该人员的行为已从单纯跟踪演变成实质的暴力破坏与精神恐吓，工作室强调：「这种不可预测的暴力隐患，已构成人身安全的严重威胁。」目前已要求警方采取必要措施，防止事态进一步恶化，并强调绝对会拿起法律武器维护艺人的合法权益。