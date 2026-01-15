Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「棋圣」聂卫平病逝享年74岁 曾击败多位日本棋手创「擂台神话」

即时中国
更新时间：08:19 2026-01-15 HKT
发布时间：08:19 2026-01-15 HKT

澎湃新闻报道，指从中国围棋协会获悉，中国围棋协会名誉主席、「棋圣」聂卫平九段昨晚在北京病逝，享年74岁。

聂卫平是中国围棋关键人物，上世纪80年代，于中日围棋擂台赛中，连胜多名日本超一流棋手，创造了「擂台神话」，被当时的国家体委和中国围棋协会授予「棋圣」称号，掀起了全国的围棋热潮。

中日围棋擂台赛期间，恰是聂卫平的巅峰岁月：第一届比赛，日本超一流棋手小林光一九段连克中方六将，中方五比七落后，聂卫平作为主将出战，连胜小林光一和王座战冠军加藤正夫，把比分扳成七比七平，后来又击败在日本曾六次夺得「棋圣」战冠军并被授予「终身棋圣」的擂主藤泽秀，终于为中国赢得擂台赛胜利，实现中国棋手首次战胜日本棋手的重大突破。

聂卫平曾出任围棋国家队总教练，带教出常昊等世界冠军，并积极参与围棋活动，对中国围棋的普及、发展、走向世界作出了不可磨灭的奠基性贡献。

 

 

