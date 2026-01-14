反腐专题片｜中海油原总经理李勇 阁楼烧现金企图脱罪

14日晚，央视专题片《一步不停歇 半步不退让》播出第4集《科技赋能反腐》，披露中国海洋石油集团有限公司原党组副书记、总经理李勇的案情，指纪检部门找上门时，李勇极度恐慌，竟一度在阁楼烧掉收受的部分现金。

专题片透露，李勇长期分管中海油在境外的大量项目，其跨境腐败问题极其突出，案中超过83%的赃款来自境外，商人老板在境外代为收受、流转和存放赃款，纪检监察机关的境外调查取证工作涉及10个国家和地区。

相关新闻：前海南书记罗保铭贪腐细节 海航向其母提供别墅支付女儿婚礼费用

相关新闻：反腐专题片︱原农业部长唐仁健卖假古董赚数千万 受贿判死缓「悔之晚矣」

李勇在石油系统工作近40年，利用自己对国际海洋石油领域商业模式的深度了解，将权钱交易包裹在看似正常的项目合作之中，大量受贿钱款也藏在海外。「我就觉得在海外就没有调查权，鞭长莫及。」李勇在电视镜头前忏悔说。

然而，科技手段大大增加了纪检部门查办案件的穿透力。中央纪委国家监委国际合作局副局长欧阳柏青说：「我们通过大数据平台对李勇的分管业务关系、相关项目资料、人物关系，进行数据的碰撞比对之后，一些长期在李勇分管范围内做生意，并与他交往密切的商人老板，包括一些下属，就进入了我们的调查视野。」

相关新闻：央视曝光：前司法部长夫妇 实控34家公司搞权钱交易

2023年10月，李勇退休，本计划退休后享受这些贪腐带来的不义之财。然而不久后，纪委国家监委就接到线索对他展开了调查。

专题片透露，当李勇得知同伙被留置的消息后，感到极度恐慌，竟在阁楼里烧掉收受的部分现金。但他很快意识到，即便销毁了这些现金，也无法消除权钱交易的罪证，便停止了这一疯狂举动。

