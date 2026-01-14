拱北口岸｜两香港男女骑代步车过关 坐垫被揭藏旧iPhone共64部｜有片

近日，香港一男一女骑电动代步车在拱北口岸过关时，被内地关员截查，分别在改装的坐垫内搜出24部和40部旧iPhone。

据海关发布微博消息，1月8日，两名旅客改装电动车坐垫藏匿走私64部旧手机经拱北口岸进境，被拱北海关所属闸口海关当场查获。

当日12时许，香港男子黄某乘坐电动车经拱北口岸旅检大厅的海关「绿色通道」进境，被现场关员截查。关员发现该车坐垫异常，疑似内部藏有硬物，遂实施重点查验。随后，关员从坐垫内查获24部旧手机。

同日下午3时许，关员截查香港女子杨某，从其乘坐电动车的坐垫内查获利用相同手法藏匿的40部旧手机。