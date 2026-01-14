回家得先看广告？深圳门禁APP弹窗扰民 多个小区炮轰

科技进步，住所大门可以手机开锁，方便居民出入。惟有内地传媒反映，深圳有小区使用的门禁APP充斥著弹窗广告、购物推广等各类广告，不仅严重影响出行效率，还存在信息安全隐患，引发广泛不满。

按错跳转其他软件

「原本刷一下卡就能进门，现在得先跟广告『周旋』几十秒，回家的路越来越不顺畅了！」在侨香村小区受访的王女士称回家拿出手机打开门禁APP，屏幕上却弹出了一则某电商平台的购物广告。视力不好的她瞇著眼睛在屏幕上找了好一会儿，才成功点掉关闭按钮。如果十分小心按错，就会跳转别的软件，就更麻烦。

同一小区的上班族刘先生则吐槽，原本以为有了开门APP会更方便，哪知现在的APP套路多，回家得先刷一波广告。

侨香村小区支持门禁卡、人脸识别和APP三种开门方式，但不少住户为图便捷选择APP开门，却深陷广告困扰。

物管与营运方「合作交换」

据了解，这款「亲邻开门」APP由深圳亲邻科技有限公司开发。官网信息显示目前已服务230个城市，进驻6万多个社区，服务7000多万家庭，合作物业（管屋苑管理）超1.2万个。其下载页面评论区充斥著大量负评，大多吐槽「开门太慢」「 广告扰民」「侵犯隐私」等问题。

值得注意的是，2025年5月6日，该APP因未准确列出SDK收集使用个人信息的目的、方式、范围，位列问题APP名单，信息安全问题令人担忧。

广告泛滥背后，收益分配成谜。有业内人士透露，这类门禁APP的广告植入多为物业与运营方的「合作交换」—物业免费或低价使用软件，运营方通过广告盈利，但广告收益如何分配、是否属于小区公共收益，始终没有明确说法。

据企查查信息显示，小区的物业管理方深圳市万厦居业有限公司为国有企业，由深业物业运营集团股份有限公司100%控股。有业主质疑，作为国企管理的政策性住房，在门禁管理中植入大量商业广告，并运用人脸识别这种容易侵犯个人隐私的做法是否合适？还有业主质疑「亲邻开门」APP的广告收入是否进了物业公司的腰包？

据奥一新闻，深圳市万厦居业有限公司侨香村管理处拒绝回应事件。

等候5秒才跳过

另一个门禁APP「联掌门户」亦被批经常弹出各种广告。「最近每次打开都会弹出全屏的弹窗广告，诱导用户点击观看短剧。要等5秒钟才能自动跳过，手动跳过的按钮非常小，一不小心就会跳转到软件下载页面。」郭先生称，进入APP主页面后，更是充斥电商购物、订酒店、特价电影、短剧等广告。有居民曾向物业投诉，但投诉了也没用，物业说这就是免费使用的开门软件，他们也管不了。