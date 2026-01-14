机舱「老鼠」猖獗︱内地客财物被盗 落机即收信用卡遭盗讯息

机舱盗窃越来越猖獗。近日，有内地网友在社交平台发帖称，自己搭乘曼谷飞往吉隆坡的航班时，财物在航班上疑遭盗窃，随身的部分财物不翼而飞，一下飞机就收到了信用卡盗刷的信息。旅客要面对繁琐的报案流程、无法锁定疑犯，甚至难以举证，想追回损失可谓难上加难。

内地旅客在境外甫下机，即收到信用卡被刷盗的通知。

内地《扬子晚报》近日综合多宗机舱盗窃案件。去年12月，赵先生（化名）在曼谷飞往清迈的航班上遇盗窃。当日航班全程约一个小时左右，赵先生在机上熟睡，将装有财物的背包放在头顶行李架内。「下飞机时发现背包拉链有点歪，但急著过关没多想，还没出去就收到信用卡境外刷卡的短信提醒。」



幸好，赵先生信用卡早已开启境外锁，两次盗刷均未成功，当他准备使用现金时才发现，包内13万泰铢现金和那张信用卡不翼而飞。「储蓄卡都在，备用手机、身份证件也没被动过，但一份合同资料都被拿走了。」

只有信用卡和现金被盗

小文（化名）和丈夫于去年12月24日从曼谷飞往吉隆坡的航班，全程2小时。「航程后段灯光调暗，大家都在睡觉，我们大概睡了30分钟，小偷应该就是趁这个时候下手的。」



小文表示，自己的公文包装在头顶行李架内，小偷不仅顺利打开，还对包内物品进行精准筛选，「小偷把包翻了一遍，只拿走了信用卡和现金，长钱包里的其他卡完好无损。」



小文随后和有被盗经历朋友交流过，她猜测：「小偷身上可能带了POS机，下飞机估计找个厕所就开机联网刷卡。」「小偷目标是信用卡，现金，下飞机后刷卡时间真的很快，所以只要被盗卡，大概率就刷卡成功。」

贼人或随身携带POS机

由于追讨过程困难重，，导致多数案件不了了之。赵先生抵达出行目的地后，因距离机场较远，了解到网民反映报案无果，即使有报警也多用于保险索偿之用，自己并没有买相关产品，因此最终选择不报警。

小文明知无法找回现金，信用卡已经及时锁卡，不想再耽误后续行程，就没报警。」

