新疆网红公仆︱47岁贺娇龙堕马重伤医院抢救 凭披红色斗篷雪地策马爆红︱有片

即时中国
更新时间：10:32 2026-01-14 HKT
发布时间：10:32 2026-01-14 HKT

新疆维吾尔自治区农产品品牌建设与产销服务中心（新疆维吾尔自治区农业对外合作中心）主任贺娇龙，被指昨日（13日）堕马受重伤。多年前，贺娇龙曾凭披著红色斗篷在雪原策马而走红，之后主力担任新疆的文旅推广。

相关新闻：新疆女副县长贺娇龙升官 雪地骑马宣传走红网络

贺娇龙受伤消息传出后，即引起外界关注。新疆相关部门工作人员表示，贺于工作期间堕马，目前仍在救治，强调其去世传闻不实，「但情况变动可能较大，请以官方消息为准」。

六、七天前工作时受伤

另据新黄河报道，新疆农业农村厅工作人员表示，是六、七天前受伤，至于是否离世并不清楚。

2021年，时任新疆伊犁州文旅局副局长贺娇龙在拍摄天马浴河时，意外摔入河里，要其他骑手救上河岸。贺娇龙当时曾表示，只要能拍出宣传家乡的好片，摔到河中也值得。

贺娇龙于1979年12月出生，四川射洪人，拥硕士研究生学历（2009年9月毕业于自治区党校经济管理专业）。

相关新闻：新疆网红女副局长策马浴河摔倒：为拍好宣传片值得

贺娇龙曾任新疆昭苏县副县长，其最为外人熟悉的是2020年其身披红斗篷，在雪原飒爽策马，为当地旅游项目代言的短片火遍全网。翌年4月，贺娇龙从昭苏县调往伊犁州担任文旅局副局长。随著贺娇龙人气上升，她所在的昭苏县乃至伊犁州也被带火，之后她便成为「新疆文旅推荐人」之一。

2023年4月，贺娇龙出任新疆维吾尔自治区农产品品牌建设与产销服务中心（新疆维吾尔自治区农业对外合作中心）主任，2025年3月获「全国三八红旗手」称号。

