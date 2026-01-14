危害国安︱军工企业经理不敌境外间谍「色诱」 泄国家机密判囚10年

境外间谍危害国安。央视新闻再报道一宗军企业工项目经理堕外国间谍的「美人计」，之后更协助策反两名同行，继而泄露机密讯息。

据报道，某军工企业项目经理郭某因公务需要，随团赴某国某市进行项目验收工作。在境外期间，一名自称「商务代表」的境外人员通过刻意安排的社交场合接近郭某。这「偶然邂逅」实是境外间谍情报机关精心设计的围猎行动。

郭某未能抵御境外间谍情报机关精心设置的美色诱惑，最终落入对方设下的陷阱。在发生不正当关系后，某国间谍组织人员随即以曝光隐私相要挟，成功将郭某策反。



郭某接受某国间谍组织及其代理人的任务，协助其将同行的企业高级工程师、技术专家陈某及工作人员黎某策反。应某国间谍组织的要求，郭某等三人向其提供所在军工企业相关内部情况和涉密信息，整个情报交接过程中，由郭某进行现场翻译。

经鉴定，涉案材料中12份属于秘密级国家秘密，6份属于情报；此外，陈某、黎某提供的其在涉密岗位掌握和知悉的相关信息中，包含2份秘密级国家秘密、3份情报。



案件发生后，郭某因犯间谍罪被判囚十年，剥夺政治权利三年。陈某、黎某也被追究刑事责任。