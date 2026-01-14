中国观察︱贪官忏悔表演 观众审丑疲劳

每年年初，中纪委与央视都会联合拍摄反腐专题片，配合中纪委大会召开。今年也不例外，专题片名为《一步不停歇 半步不退让》，安排了前农业农村部部长唐仁健、前海南省委书记罗保铭、前国家发改委副主任徐宪平、前湖北省委书记蒋超良等贪官出镜忏悔。

一些贪腐细节确实颇让人开眼界。如唐仁健组建「周末愉快」微信群，安排儿子在农业农村部附近开高档餐厅，让群里的老板充值办卡，每到周末就召集微信群成员前来聚会吃喝。罗保铭母亲住在原海航集团提供的300多平方米的别墅，女儿的婚礼费用全由海航支付，家人在海航安排下欧美豪华游。

不过，观众对于此类政商勾结似乎也已经见惯不惯。至于这些做惯报告贪官的忏悔，更像是老演员的表演，尽管声情并茂甚至声泪俱下，但观众已经审丑疲劳，就当戏看，能否对干部起到警戒作用也值得怀疑。

前海南书记罗保铭用低沉缓慢的声音忏悔：「我对不起党，对不起海南的父老乡亲……将永远被钉在历史的耻辱柱上，是背离了党和人民的罪人。」退休之后利用「余威」谋取「余利」的原国家发改委副主任徐宪平还有金句：「世界真奇妙，退休才知道。」

前农业部长唐仁健仍是风度翩翩，忏悔完之后拿下眼镜「拭泪」，但眼睛干涩，看不到泪花。前湖北书记蒋超良忏悔道：「他不是点对点，只对我，渗透到我们家庭的各个成员。」这句话固然揭示了商人围猎手段的猖獗，但似乎也暗示自己也是「受害者」，处于无奈与被动，究竟有多少悔意？

毋庸讳言，这些宣传片的警示作用已呈边际递减，关键还是如国家主席习近平在中纪委大会指出，要科学有效地把权力关进制度笼子，增强刚性约束，让权力在阳光下运行。

纪晓华