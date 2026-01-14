Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱贪官忏悔表演 观众审丑疲劳

即时中国
更新时间：09:26 2026-01-14 HKT
发布时间：09:26 2026-01-14 HKT

每年年初，中纪委与央视都会联合拍摄反腐专题片，配合中纪委大会召开。今年也不例外，专题片名为《一步不停歇 半步不退让》，安排了前农业农村部部长唐仁健、前海南省委书记罗保铭、前国家发改委副主任徐宪平、前湖北省委书记蒋超良等贪官出镜忏悔。

相关新闻：前海南书记罗保铭贪腐细节 海航向其母提供别墅支付女儿婚礼费用

一些贪腐细节确实颇让人开眼界。如唐仁健组建「周末愉快」微信群，安排儿子在农业农村部附近开高档餐厅，让群里的老板充值办卡，每到周末就召集微信群成员前来聚会吃喝。罗保铭母亲住在原海航集团提供的300多平方米的别墅，女儿的婚礼费用全由海航支付，家人在海航安排下欧美豪华游。

不过，观众对于此类政商勾结似乎也已经见惯不惯。至于这些做惯报告贪官的忏悔，更像是老演员的表演，尽管声情并茂甚至声泪俱下，但观众已经审丑疲劳，就当戏看，能否对干部起到警戒作用也值得怀疑。

相关新闻：反腐专题片︱原农业部长唐仁健卖假古董赚数千万 受贿判死缓「悔之晚矣」

前海南书记罗保铭用低沉缓慢的声音忏悔：「我对不起党，对不起海南的父老乡亲……将永远被钉在历史的耻辱柱上，是背离了党和人民的罪人。」退休之后利用「余威」谋取「余利」的原国家发改委副主任徐宪平还有金句：「世界真奇妙，退休才知道。」

前农业部长唐仁健仍是风度翩翩，忏悔完之后拿下眼镜「拭泪」，但眼睛干涩，看不到泪花。前湖北书记蒋超良忏悔道：「他不是点对点，只对我，渗透到我们家庭的各个成员。」这句话固然揭示了商人围猎手段的猖獗，但似乎也暗示自己也是「受害者」，处于无奈与被动，究竟有多少悔意？

相关新闻：中纪委全会召开 习近平：反腐败斗争输不起也决不能输

毋庸讳言，这些宣传片的警示作用已呈边际递减，关键还是如国家主席习近平在中纪委大会指出，要科学有效地把权力关进制度笼子，增强刚性约束，让权力在阳光下运行。

纪晓华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
15小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
15小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
14小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
19小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
时事热话
2小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
12小时前
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
影视圈
16小时前
前《爱回家》女星真空大Deep V挑战性感极限 赴美「求职」一年多屡遇挫折 早前抑郁复发
前《爱回家》女星真空大Deep V挑战性感极限 赴美「求职」一年多屡遇挫折 早前抑郁复发
影视圈
11小时前