陈志被捕︱公安部高官访柬 再商打击电骗

即时中国
更新时间：09:18 2026-01-14 HKT
发布时间：09:18 2026-01-14 HKT

有「电诈之王」之称的太子集团创始人陈志被遣送回中国之后，中国公安部部长助理刘忠义近日访柬埔寨。昨天上午，柬埔寨移民总局局长宋斯威那会见了刘忠义率领的代表团。

中柬将继续共同打击网诈活动

柬方通报，会谈中，中方高度赞赏柬方在预防、打击和执行非法居留和工作外国人（涉及网络诈骗）遣返程序方面以往取得的良好合作成果。双方将继续在执法领域合作，共同打击柬埔寨的网络诈骗活动。

相关新闻：陈志被捕︱柬埔寨称不姑息跨国电骗讯号 已立案追究171名主犯刑责

另外，柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局已下令太子集团旗下的5个大型公寓及住宅区开发项目暂停销售活动。柬埔寨国家银行早前已经宣布，正式接管太子银行所有业务及资产，并进行清算。

相关新闻：陈志被捕︱「电诈之王」被优先遣返中国 凸显柬对华深度依赖

