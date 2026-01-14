西安华清池「35岁」贵妃雕像 突被指裸胸露点不雅

继辽宁大连有商场，突然将设置逾10年的性感女神玛丽莲梦雕像拆除后，完工已35年，放于陕西西安名景点华清池的一个「贵妃出浴」雕像，也被指裸露上半身「不雅」、「败坏社会风气」，引起网民激辩。

广艺院教授潘鹤创作

据经视直播报道，内地近日有网民发帖，指华清池外一个「贵妃出浴」雕像，裸露上半身，明显看到乳房形状及乳头，在公众地方出现甚为不雅，存在「败坏社会风气」问题。

相关帖子发布后，迅速引发数万网友关注和热议，部分网友认同上述观点，认为雕像衣不蔽体，有损杨贵妃的古典形象。另一派网民则认为，雕像是艺术品，没有低俗卖弄色情。

经视直播以游客身份13日向联络华清池景区，工作人员指，涉事雕像由著名雕塑家、广州艺术学院教授潘鹤创作，于1991年正式安放景区，其设计方案当年已通过地方政府文化机构的稽核认可，创作初衷是为烘托华清池作为皇家园林的历史氛围。

对方又解释，裸体雕像创作在中国有悠久历史。汉代的壁画、碑刻、铜镜等文物中，便广泛存在裸体形象；近代发现的莫高窟文物里，也不乏女性半裸、全裸的雕塑与壁画形象，这些均是特定历史时期的风尚体现。

工作人员透露，景区此前已接到市民针对该雕塑的相关反映，并已将情况向上级部门报备，目前正在等待处理结果。