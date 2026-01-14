Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四「双」临门︱安徽孖女嫁孖生兄弟 男女家伯父又是双胞胎

即时中国
更新时间：08:30 2026-01-14 HKT
发布时间：08:30 2026-01-14 HKT

安徽阜阳临泉县日前举行了一场罕见的四「双」临门的婚礼，一对00后双胞胎姊妹，嫁给一对双胞胎兄弟之余，男女方的伯父，又巧合是一对双胞胎。

拟申健力士纪录

九派新闻报道，双胞胎新娘中的姊姊单女士表示，自己和妹妹在2022年经媒人介绍，认识同为双胞胎的宋氏兄弟。

单女士称，那次见面后，她和妹妹认为自己年龄尚小，原本不打算和相亲对象继续相处。「因为男方脸皮厚（笑），又加我微信」。据单女士介绍，当男方宋先生加她微信的同时，宋先生的弟弟也加了单女士妹妹的微信。于是两对情侣决定交往，谈了两年恋爱。

1月8日，两对新人举行婚礼，当日新娘新郎与亲朋合照时，才知道对方的伯父，原来也是双胞胎兄弟，让两家人也大感巧合。

这场四对双胞胎成姻亲的婚礼，因现场有宾客直播，令事件在网上成为热话，有网民好奇，家里有这么多双胞胎，平时会不会认错？

单女士承认，双方父母分不太清，「我婆婆分不清我和妹妹，我的父母分不清双胞胎兄弟」。不过她也提到，自己和妹妹的相貌、性格还是有差异的。

单女士还透露，由于事件太令人难以置信，她也正听从嫂子的建议，正在收集资料，准备将「一家有四对双胞胎」申请列入健力士纪录。

 

