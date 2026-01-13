Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI造假︱高露洁被指偷片改内容 伪造美白效果营销

即时中国
更新时间：21:30 2026-01-13 HKT
发布时间：21:30 2026-01-13 HKT

「利用技术手段，篡改了我的说话内容，并且对我的牙齿做了美白处理，用于商业营销传播。」口腔护理知名品牌高露洁近日被指营销「翻车」，有博主向高露洁「要解释」，称抖音账号「高露洁Colgate口腔修护牙膏直播间」擅自篡改并使用其原创视频部分内容。昨日，相关视频已下架，涉事账号客服人员表示「正在核实处理」。

北京《新京报》报道，这名博主称，其去年2月曾发布分享有关做牙贴片以关闭牙缝的视频：「（我）知道有一种新的技术，可以几乎不用磨牙，做两个微小贴片，把它粘到牙齿上，就可以把牙缝收掉」。而视频却被利用技术手段修改，变成「它是高露洁新研发的技术」、「是牙齿的同源成分」等。

博主还指，其牙齿颜色也被美白处理，「我本人的视频内容，与侵权视频中推广的牙膏毫无关联」。其强调，高露洁对消费者造成误导，「以为我用了该牙膏才使牙缝变小。」

抖音平台涉事直播间授权店铺为「高露洁Colgate官方旗舰店」，企业名称为高露洁棕榄（中国）有限公司。

在该博主的视频评论区，网民纷纷留言。有的表示，「我就是看了广告才买的，后来发现没有效果」。还有人质疑「高露洁是在做甚么」，觉得「这样的品牌可以拉黑了」。

 

