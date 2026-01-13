Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老干妈︱儿子经营失当79岁始创人出山救亡 3年营收弹近30%至¥54亿

即时中国
更新时间：20:06 2026-01-13 HKT
发布时间：20:06 2026-01-13 HKT

贵州辣椒酱民企「老干妈」第二代接班人营运失当，改用低价辣椒致风味改变，遭消费者背弃，逼得现年79岁的创办人陶华碧出山救亡，3年间令这款被喻为「下饭神器」的辣椒酱重获市场肯定，营收由42亿人民币急弹回54亿巅峰。

子转用平价辣椒损风味

据《观察者网》报道，「老干妈」由盛转衰始于2014年，陶华碧交棒予两名儿子经营。由于次子李妙行为省成本，将原材料的贵州辣椒，转用低价的河南辣椒，被消费者批评失去原有风味，「只剩咸味」、「变得不好吃了」，导致品牌口碑受损。

产品质素失色外，陶华碧大仔李贵山投资房地产又损手，卷入烂尾楼争议并多次遭限制高消费，双重打击下，重挫「老干妈」品牌形象，2016年至2021年间营收不断下跌至42亿，创下新低。

陶华碧在企业危机下，于2019年重回公司第一线，「出山救子」的她，立即煞停使用河南辣椒，重新采用贵州原料；又因味道微小偏差，销毁500吨、价值百万元的产品，强调「做食品要对得起良心」。

报道指，陶华碧重新挂帅下，花了约3年时间，成功挽回市场信心，企业营收「触底反弹」，于2024年逼近54亿元，几乎追平企业的历史纪录。

游子靠「下饭神器」解乡愁

据「2020—2025年中国辣椒酱行业市场前景及投资机会研究报告」，「老干妈」长期占据中国辣椒酱市场约五分之一的份额，稳居第一；排名第二和第三的品牌，份额加起来才与老干妈差不多。

只有小学程度的陶华碧，最初靠摆地摊起家，于1996年创立「老干妈」，产品迅速在内地爆红，被民众称为「下饭神器」，甚至许多在海外的中国人，也视它是能解乡愁的调味料。

报道指，陶华碧虽然逆袭成功，让「老干妈」重回高峰，但有分析指，毕意陶华碧年事已高，在两名儿子难担重任，以及面对原料成本上升、年轻世代消费习惯改变等因素下，如何维持品牌竞争力将是未来最大考验。

 

