巴拿马中巴友谊纪念碑遭拆 当局启动修复工作行政程序
更新时间：19:55 2026-01-13 HKT
巴拿马文化部长马鲁哈·埃雷拉（Maruja Herrera）当地时间12日宣布，已按照总统穆利诺（José Raúl Mulino）指示，正式启动修复华人抵巴纪念碑相关行政层面工作。
2025年12月27日夜至28日凌晨，华人抵巴150周年纪念碑被阿赖汉市（Arraiján）政府强行拆除。事件触发当地华人团体关注，而中国外界部亦对事件表达强烈抗议。
相关新闻：巴拿马友谊纪念碑遭突袭拆除 中方强烈抗议总统下令原址修复
埃雷拉当天代表巴拿马政府前往华人抵巴150周年纪念碑旧址。埃雷拉表示，巴政府已与包括华人社群在内的多方展开协调，文化部已与建筑团队和华人社群相关工作组达成初步共识，下一步将筛选建筑设计方案，在原址完成修复。
埃雷拉说：「此前这里不幸遭到破坏，我们已经做好修复并重新赋予其价值的准备。这是一个属于所有巴拿马人的空间，尤其属于华人社群。」
2025年12月27日夜至28日凌晨，华人抵巴150周年纪念碑被阿赖汉市政府强行拆除。事件发生后，巴总统府于28日发布公告，明确反对拆毁该纪念碑，责令在原址立即修复，同时要求与巴拿马华人社群及巴文化部协调推进相关工作。
