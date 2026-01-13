五部门出手规范网络招聘秩序 严禁非法引流
更新时间：17:16 2026-01-13 HKT
发布时间：17:16 2026-01-13 HKT
发布时间：17:16 2026-01-13 HKT
面对越来越多招聘陷阱，人力资源社会保障部等五部门近日联合印发关于规范网络平台招聘类信息发布的通知，进一步规范网络招聘秩序。
新华社报道，通知要求，加强网络招聘服务许可监管，经营性人力资源服务机构发布招聘信息或网络平台为用人单位提供招聘信息发布等网络招聘服务，应依法取得人力资源服务许可证。网络平台要履行主体责任，强化账号注册管理，对申请注册用户进行真实身份信息认证，分类核验认证账号资质，设置专门标签，并在账号主页明示资质和认证信息。
通知明确网络平台要规范招聘信息格式标准，发布招聘信息应真实、合法，严禁以招聘信息为名非法引流。要强化对招聘服务类账号网络行为的规范，加强招聘信息发布动态监测，及时发现处置违法违规行为。
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
2026-01-12 16:28 HKT