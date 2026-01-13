长春居民睡床放错位 遭无预警断天然气20日无饭开

吉林长春目前气温动辄零度以下，最低可逾-22℃。但有居民因为睡床放错位置，被天然气公司无预警「截表」达20日，严重影响日常生活。事件在网上反应两极，但普遍认为天然气公司即使有理，也不应粗暴无预断气。

网民批手法粗暴

央广网报道，长春居民赵先生家中的天然气表被贴上封条，已有20日无法在家中煮饭。

赵先生的客厅连开放式厨房，不满供气公司因他放置了睡床，无预警停供天然气。央广网

赵先生解释，他家在当地伟业星城，单位是上下两层，因孩子长大，于是把儿童床搬到楼下的客厅，放置家人手袋、衣服。

去年12月，赵先生发现家中天然气不能充值，于是找供气公司上门检查，同月21日，上门安检的天然气公司工作人员在供气表贴了封条，向赵先生表示，因为之前的安检，发现赵先生的开放式厨房与客厅相连，客厅又设置了睡床，违反供气安全，所以停止供气。

赵先生不满，供气公司在上一次安检时，未有说明不可在开放式厨房放置睡床，直接停止供气，处理太过粗暴。之后，赵先生多次投诉，被要求先把睡床搬走或在床与厨房之间加设拉门，才安排恢复供气。他表示，家中已20天无法煮饭，生活极不便。

事件曝光后，供气公司在本月9日才拆掉气表的封条，重新供气。

事件在网上引起网民热议，「是开放式厨房的问题。不是床」、「只感觉到蛮横不讲理」、「一居室，我怎么办」、「很多人都不知道类似规定」、「都是为了您的生命安全」、「给钱就开了」、「工作人权力真大」、「长春燃气管的够宽啊」。