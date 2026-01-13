上海电气前董事长郑建华未还7亿公款 涉贪案罪成被判死缓

上海市第一中级人民法院周二（13日）一审宣判原上海电气（集团）董事长郑建华受贿、贪污、挪用公款、国有公司人员滥用职权案，对郑建华以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。



经审理查明：2003年至2021年，郑建华利用职务上的便利，为他人提供帮助，索取或非法收受他人给予的财物共计1.56多亿元；2007年至2008年，郑建华利用职务上的便利，伙同他人侵吞单位公款215万元；2018年上半年，郑建华利用职务上的便利，挪用公款借贷给他人使用，至案发，尚有逾7亿元未归还；2015年至2021年，郑建华为营造个人政绩与谋取个人私利，违反规定，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失。



上海市第一中级人民法院认为，郑建华的行为已构成受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪。郑建华受贿数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑；贪污数额巨大；挪用公款数额巨大且案发时大部分未退还；滥用职权致使国家利益遭受特别重大损失，均应依法惩处，并予数罪并罚。



法院续称，郑建华到案后如实供述自己的罪行，量刑时予以考虑；在受贿罪中具有索贿从重处罚情节。鉴于郑建华部分受贿未遂，受贿赃款、赃物已基本追缴到案等，对其所犯受贿罪判处死刑，可不立即执行。