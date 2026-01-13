深圳地铁禁拍照？︱乘客月台打卡遭保安喝止 官方解释……

人人有手机，如看到有趣或特别事情，自然会举起手机拍摄或把握机会打卡。近日，有民众在深圳地铁站内拍照，竟遭站内保安阻止。事件即时引起网民关注，究竟深圳地铁范围，是否不可拍。



南方都市报「奥一新闻」报道，有市民表示，去年12月21日前往光明农场大观园游玩，首次乘坐地铁6号线支线，觉得「碧眼」这个站名很好听，便在地铁站站台（月台）内对站名进行拍摄。

站内未见提示讯息

随后，有地铁保安发现其拍照，一边走近一边高声制止：「你拍甚么，拍甚么？站台不让拍照。」市民初时以为保安会要求删除照片，便向其展示手机，对方见状未再多言，随即从身旁走过。该市民质疑深圳地铁若月台范围禁止拍照，但站内却未见相关提示。



深圳地铁集团日前作出回应表示，根据有关规定，在城市轨道交通设施范围内拍摄视频影像或者广告等活动，可能对正常运营秩序造成影响的，应当事先征得运营单位同意。



针对此次事件中安保人员服务态度及解释工作不到位的情况，深圳地铁集团下一步将做好保安人员的专项培训工作。