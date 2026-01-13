Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海航提供罗保铭母别墅 支付女儿婚礼费用

即时中国
更新时间：09:39 2026-01-13 HKT
发布时间：09:39 2026-01-13 HKT

央视反腐专题片昨晚播出第2集《严惩政商勾连腐败》，披露前海南省委书记罗保铭的贪腐细节，包括原海航集团曾在海口专门为罗保铭母亲提供300多平方米（3000平方呎）的别墅，安排保母贴身服务。罗保铭女儿的婚礼费用全由原海航集团支付。

除了海航外，罗保铭的亲家恽铭庆曾在某金融机构担任高管。罗保铭主动利用职权为这名亲家「创造价值」，直至2018年双方儿女离异。在两家联姻期间，恽铭庆在罗保铭帮助下获得巨额利益，他也反过来送给了罗家数千万元，把姻亲关系变为政商同盟。

现年73岁的罗保铭，天津人，早年在天津工作，后调任海南省省长、省委书记。2024年7月，他主动投案，被控受贿1.13亿元人民币。去年12月9日，上海市第一中级人民法院宣判罗保铭有期徒刑15年，并罚款500万元。

