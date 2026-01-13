Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈志被捕｜太子集团旗下5大型地产项目 遭柬埔寨下令暂停销售

即时中国
更新时间：09:01 2026-01-13 HKT
发布时间：09:01 2026-01-13 HKT

在太子集团创始人陈志被遣送回中国后，柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局昨日（12日）下令太子集团旗下的5个大型公寓及住宅区开发项目暂停销售活动。

有「电诈之王」之称的太子集团创始人陈志，上周三由柬埔寨遣返北京，柬埔寨国家银行早前已经宣布，正式接管太子银行所有业务及资产，并进行清算。

《柬中时报》引述柬埔寨官方发布的通告指出，被暂停销售的项目包括太子幸福广场（Prince Happiness Plaza）、太子金海湾公寓（Prince Golden Bay），太子寰宇中心（Prince Huan Yu）、太子阳光壹号公园住宅区（Borey Prince One Tropica）和Samraong Village公园住宅区项目。相关项目不得再进行任何新的房屋或公寓单位销售。

通告明确指出，上述项目在暂停期间，不得签署新的房屋或公寓单位买卖合同，亦不得进行任何形式的预售活动。

另据该报报道，柬埔寨将于近期内展开大规模电诈大扫荡行动，重拳打击各类网络赌博和电诈犯罪，坚决维护社会治安秩序与国家形象。

