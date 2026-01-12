Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鲍威尔受查｜中国网民「编造」中式罪状 「靠联储吃联储」「背弃两个维护」

即时中国
更新时间：20:44 2026-01-12 HKT
发布时间：20:44 2026-01-12 HKT

美国联储局主席鲍威尔遭刑事调查，据报涉及联储局位于于华盛顿总部大楼的翻新工程，鲍威尔称这是起于他与总统特朗普在利率政策上的争议。这使中国内地网友想起中国的高官失信案件，纷纷套用中纪委公布的高官罪状调侃鲍威尔。

大量网民套用中国反腐通报模板，指鲍威尔「理想信念丧失，纪法底线失守」，戏称他「靠联储吃联储」、大选后「不收敛、不收手」、「背弃两个维护」。

相关新闻：美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压

联储局主席鲍威尔传遭刑事调查。路透社
网友借用中国反腐通报模板总结鲍威尔的罪状发文称：「经查，鲍威尔理想信念丧失，纪法底线失守，违规收受礼金；在职务调整中为他人谋取利益并收受财物；利用职务便利，为他人在工程承揽、款项结算等方面谋取利益，并非法收受巨额财物；『靠联储吃联储』，致使联邦利益遭受特别重大损失。且在联邦第 47 届选举后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。」

特朗普不满鲍威尔拒大幅减息。路透社
相关新闻：联储局翻新工程｜当面轰鲍威尔工程超支 特朗普：我会开除项目经理

另外也有人指鲍威尔「背弃两个维护」、「毫无四个意识」，「权力观、政绩观极度扭曲」，「严重违背联储姓党、金融人民性的宗旨」，都是反腐通报常用语句。还调侃他「忤逆特朗普」，写道：「针对利率一定要低的白宫大政方针，阴奉阴违，伙同华尔街大行制造并散布美联储独立性丧失、赤字难以为继等一系列政治谣言，欺上瞒下捞取政治资本。」

相关新闻：
国体总局原副局长涉受贿 杜兆才「靠足球吃足球」被逮捕
肆无忌惮「靠金融吃金融」　新华保险原董事长李全开除党籍移交司法

